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Штормовое предупреждение. Где будут сильный ветер и снег

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Киев, Вторник 18 января 2022 09:36
Штормовое предупреждение. Где будут сильный ветер и снег Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер ожидается на всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

По данным УкрГидрометцентра, сегодня в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В связи со снегопадами и метелями 18 января на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается и Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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