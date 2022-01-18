Штормовое предупреждение. Где будут сильный ветер и снег
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер ожидается на всей территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
По данным УкрГидрометцентра, сегодня в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В связи со снегопадами и метелями 18 января на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается и Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).