Штормове попередження: де буде сильний вітер та злива
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Getty Images)
В Україні оголошено штормове попередження на сьогодні. Сильний вітер очікується у західних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Штормове попередження оголошено у таких областях:
- Рівненській,
- Волинській,
- Львівській,
- Хмельницькій,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Закарпатській,
- Чернівецькій.
Крім того, сьогодні всі області України накриють дощі. Сильні опади очікуються у західних, північних та центральних регіонах. Зокрема і в Києві.