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Штормове попередження: де буде сильний вітер та злива

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 08:39
Штормове попередження: де буде сильний вітер та злива Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на сьогодні. Сильний вітер очікується у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Штормове попередження: де буде сильний вітер та злива

Штормове попередження оголошено у таких областях:

  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Львівській,
  • Хмельницькій,
  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Закарпатській,
  • Чернівецькій.

Крім того, сьогодні всі області України накриють дощі. Сильні опади очікуються у західних, північних та центральних регіонах. Зокрема і в Києві.

Штормове попередження: де буде сильний вітер та злива

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