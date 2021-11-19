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Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и ливень

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 08:39
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и ливень Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня. Сильный ветер ожидается в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и ливень

Штормовое предупреждение объявлено в таких областях:

  • Ровенской,
  • Волынской,
  • Львовской,
  • Хмельницкой,
  • Тернопольской,
  • Ивано-Франковской,
  • Закарпатской,
  • Черновицкой.

Кроме того, сегодня все области Украины накроют дожди. Сильные осадки ожидаются в западных, северных и центральных регионах. В том числе и в Киеве.

Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и ливень

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