Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и ливень
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
В Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня. Сильный ветер ожидается в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Штормовое предупреждение объявлено в таких областях:
- Ровенской,
- Волынской,
- Львовской,
- Хмельницкой,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Черновицкой.
Кроме того, сегодня все области Украины накроют дожди. Сильные осадки ожидаются в западных, северных и центральных регионах. В том числе и в Киеве.