ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шмигаль не бачить можливості тотального карантину в Україні

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 10:12
Шмигаль не бачить можливості тотального карантину в Україні Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз немає можливості введення тотального карантину в Україні. Основною проблемою в Україні залишається питання забезпечення киснем лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Про це на брифінгу повідомив Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості тотального карантину ... Зараз у нас стає все більше червоних зон і я ще раз закликаю людей до свідомості: маски, соціальна дистанція, відповідальність", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що зараз Україна краще готова до коронавірусу, ніж це було навесні. Зараз в Україні досить лікарняних ліжок, однак залишається питання забезпечення їх киснем.

"Субвенція на закупівлю кисню в більш ніж півмільярда гривень перераховано місцевим органам самоврядування і практично кожен день проводиться штаб, де з головами обласних державних адміністрацій, мерами міст, ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість ліжок, забезпечених киснем", - заявив Шмигаль.

Він додав, що зараз в терміновому порядку уряд роздає ліцензії виробникам кисню.

"Питання в самих балонах, але кисень надається безкоштовно", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо кількість нових захворювань коронавірусів перевищить 9,5 тисячі випадків на добу. При цьому пізніше заявив, що зараз питання про введення строго карантину не розглядається.

При цьому в МОЗ повідомляли, що введення локдауну розглядають лише як резервний варіант.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство карантин Денис Шмигаль
NEWS
Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні
Анна Березинаредактор стрічки новин Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні
DAILY
Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса