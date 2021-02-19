Шмигаль про ситуацію з COVID в Івано-Франківській області: палає від епідемії

"Івано-Франківська область сьогодні займає перше місце в антирейтингу. Епідемія розвивається в області й місті Івано-Франківськ дуже швидкими темпами. На жаль, цього року місцевою владою не було зроблено жодного кроку, щоб зупинити цю епідемію. Івано-Франківська область сьогодні фактично палає від епідемії коронавірусу", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, сьогодні зростання захворюваності COVID-19 спостерігається у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Чернівецькій областях. У регіонах посилили контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Так, в Україні розгорнуто мобільний госпіталь для COVID-хворих на території Івано-Франківської області, де переповнені лікарні.

Крім того, раніше глава Чернівецької області заявив про "загрозливу ситуацію" з коронавірусом. В області зростає кількість госпіталізацій хворих COVID-19.