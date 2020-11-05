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Шмигаль допускає до 20 тисяч випадків COVID-19 на день до кінця року

Автор: РБК-Україна

Захворюваність на COVID-19 в Україні буде зростати, в уряді прогнозують, що до кінця листопада буде до 15 тисяч нових випадків на день. До кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

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Про це журналістам заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.

"Ми до кінця місяця можемо отримати 15 тисяч (нових випадків, - ред.) на день. Це вже не секрет, можна рахувати сьогоднішні цифри ... звичайна математика без інших заходів показує, що ми будемо ці цифри мати. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тисяч чоловік на день", - додав Шмигаль.

Він підкреслив, що медична система України до цього готується.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Зокрема, максимальні обмеження будуть встановлювати в регіонах із захворюваністю понад 320 на 100 тисяч населення, де відсоток позитивних результатів при тестуванні перевищує 20%.

Раніше також повідомлялося, що Київ посилює контроль масочного режиму в метро.

Прогноз погоди
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