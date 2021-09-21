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Школи у "жовтій" зоні карантину: яким документом можна підтвердити вакцинацію

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 16:02
Школи у "жовтій" зоні карантину: яким документом можна підтвердити вакцинацію Фото: якими документами працівники освіти можуть підтвердити вакцинацію (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Опівночі четверга, 23 вересня, вся територія України опиниться у "жовтій" зоні карантину. У цій зоні зможуть в очному форматі працювати лише ті заклади освіти, де щонайменше 80% працівників мають документи про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти України.

Які документи може мати персонал закладу освіти:

  • "жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);
  • "зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
  • COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу.

Для роботи закладу освіти в "жовтій" зоні карантину принаймні 80% персоналу повинні мати один з цих документів.

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