Школи у "жовтій" зоні карантину: яким документом можна підтвердити вакцинацію
Фото: якими документами працівники освіти можуть підтвердити вакцинацію (Getty Images)
Опівночі четверга, 23 вересня, вся територія України опиниться у "жовтій" зоні карантину. У цій зоні зможуть в очному форматі працювати лише ті заклади освіти, де щонайменше 80% працівників мають документи про вакцинацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти України.
Які документи може мати персонал закладу освіти:
- "жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);
- "зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
- COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу.
Для роботи закладу освіти в "жовтій" зоні карантину принаймні 80% персоналу повинні мати один з цих документів.