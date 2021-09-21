Школы в "желтой" зоне карантина: каким документом можно подтвердить вакцинацию
Фото: какими документами работники образования могут подтвердить вакцинацию (Getty Images)
В полночь четверга, 23 сентября, вся территория Украины окажется в "желтой" зоне карантина. В этой зоне смогут в очном формате работать только те учебные заведения, где по меньшей мере 80% работников имеют документы о вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования Украины.
Какие документы может иметь персонал учебного заведения:
- "желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);
- "зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);
- международное свидетельство о вакцинации;
- справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);
- COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса.
Для работы учреждения образования в "желтой" зоне карантина по крайней мере 80% персонала должны иметь один из этих документов.