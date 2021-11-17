RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Школи Києва повертають до очної роботи. Названа офіційна дата

Автор: Анастасія Рокитна

Школи Києва повертають до очної роботи. Місцева влада прийняла рішення повернути учнів за парти з 22 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал мера міста Віталія Кличка.

За парти повернуться учні усіх класів.

"Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах", - повідомив Кличко.

Карантин в Києві

З 1 листопада, Київ був переведений в "червону" зону карантину. Так, для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про вакцинацію.

Можливо введення повного локадуну

Раніше Кличко заявив, що Київ перебуває в "червоній" зоні і ситуація погіршується та закликав людей дотримуватись правил, щоб не ввести в місті повний локдаун.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ