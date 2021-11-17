Школи Києва повертають до очної роботи. Названа офіційна дата
Школи Києва повертають до очної роботи. Місцева влада прийняла рішення повернути учнів за парти з 22 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал мера міста Віталія Кличка.
За парти повернуться учні усіх класів.
"Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах", - повідомив Кличко.
Карантин в Києві
З 1 листопада, Київ був переведений в "червону" зону карантину. Так, для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про вакцинацію.
Можливо введення повного локадуну
Раніше Кличко заявив, що Київ перебуває в "червоній" зоні і ситуація погіршується та закликав людей дотримуватись правил, щоб не ввести в місті повний локдаун.