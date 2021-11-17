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Школи Києва повертають до очної роботи. Названа офіційна дата

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Київ, Середа 17 листопада 2021 11:48
Школи Києва повертають до очної роботи. Названа офіційна дата Фото: школи Києва повертають до очної роботи (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Школи Києва повертають до очної роботи. Місцева влада прийняла рішення повернути учнів за парти з 22 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал мера міста Віталія Кличка.

За парти повернуться учні усіх класів.

"Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах", - повідомив Кличко.

Карантин в Києві

З 1 листопада, Київ був переведений в "червону" зону карантину. Так, для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про вакцинацію.

Можливо введення повного локадуну

Раніше Кличко заявив, що Київ перебуває в "червоній" зоні і ситуація погіршується та закликав людей дотримуватись правил, щоб не ввести в місті повний локдаун.

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