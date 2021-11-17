Школы Киева возвращают к очной работе. Названа официальная дата

Школы Киева возвращают к очной работе. Местные власти приняли решение вернуть учеников за парты с 22 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал мэра города Виталия Кличко.

За парты вернутся ученики всех классов.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очную учебу в столичных школах", - сообщил Кличко.

Карантин в Киеве

С 1 ноября, Киев был переведен в "красную" зону карантина. Так, для посещения торговых центров, заведений питания и ЦНАП, а также для проезда в общественном транспорте нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Возможно введение полного локадуна

Ранее Кличко заявил, что Киев находится в "красной" зоне и ситуация ухудшается. Он призвал людей соблюдать правила, чтобы не ввести в городе полный локдаун.