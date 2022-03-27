У школах Миколаєва відновлюють навчання

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував відновлення навчального процесу в школах міста. Наразі школярі навчатимуться онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал мера.
Із 28 березня учні миколаївських шкіл повернуться до навчання. Наразі воно проходитиме в дистанційному режимі.
"Управління освіти проаналізувало ситуацію. Більше 40 тисяч учнів міста зможуть долучитись до навчання. Ще близько двох тисяч школярів здобуватимуть освіту індивідуально", – написав Сєнкевич.
Міський голова також нагадав, що цьогоріч скасували державну підсумкову атестацію та Зовнішнє незалежне оцінювання. Для вступу до вищих навчальних закладів Міносвіти розробить спеціальний механізм.
До слова. 4 млн українців подали заявки на програму допомоги тимчасово безробітним.
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