Сертифікати COVID-вакцинації в Україні: хто і коли зможе отримати

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу не буде обов'язковим в Україні поки обмежений доступ до вакцин. Однак його зможуть видавати для подорожей в разі необхідності.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "ТСН".

"Поки що ми діємо в рамках виключно міжнародного законодавства (щодо так званого "COVID-сертифіката"). Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток №6 до цих правил, яке чітко прописує форму та вимоги до міжнародного посвідчення про вакцинацію", - заявив він.

При цьому Ляшко додав, що поки що уряд не буде вводити ніяких інших паспортів про вакцинацію. При цьому він зазначив, що отримати COVID-сертифікат можна буде онлайн.

"Ми просто нашу систему охорони здоров'я перебудували так, що при необхідності двома кліками на клавіатурі можна видати ту форму довідки людині, який буде подорожувати і, ймовірно, якась країна введе вимогу, що при перетині кордону потрібно пред'явити міжнародне посвідчення про вакцинації. Це буде безкоштовно", - заявив Ляшко.

При цьому він додав, що поки в Україні обмежений доступ до COVID-вакцин, для відвідування установ не буде необхідний сертифікат про вакцинацію. Ляшко пояснив, що необхідно розділяти питання імунного паспорта та міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Нагадаємо, в Україні в лютому планується початок вакцинації від COVID-19. Згідно з планом вакцинації, який представив Кабінет міністрів, в лютому-березні хочуть прищепити 367 тисяч медиків стаціонарів та учасники ООС.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не знаходиться в пріоритеті країн для отримання вакцини від коронавірусу.