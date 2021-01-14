Сертифікат про COVID-вакцинацію: Ляшко розповів, як можна буде отримати документ

У Міністерстві охорони здоров'я планують, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 буде видавати кожен сімейний лікар. Зараз вивчають механізми.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Зараз в Україні міжнародне свідоцтво про вакцинацію видається частіше про щеплення проти жовтої лихоманки. Причому по всій країні зробити його можна лише у 5-6 кабінетах.

"Вакцинація проти COVID-19 проводитиметься щонайменше у 4250 пунктах щеплень. Плануємо зробити так, щоб видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 міг кожен сімейний лікар, тому вивчаємо механізми", - заявив Ляшко.

Він також розповів, коли буде актуальний паспорт вакцинації.

"Лише тоді, коли ви, наприклад, захочете подорожувати до Великої Британії, а вона, скажімо, поставить вимогу при перетині державного кордону мати із собою міжнародне свідоцтво про вакцинацію", - зазначив заступник міністра.

Ляшко пояснив, що тоді треба буде звернутися до свого сімейного лікаря.

"У нас вакцинація буде проведена із внесенням запису в електронній медичній карті пацієнта в Електронній системі охорони здоров’я, яку модерує НСЗУ - наразі ми розробляємо таку систему. Лікар роздрукує вам міжнародний зразок англійською чи французькою мовою, поставить підпис і печатку", - сказав замглави МОЗ.

Нагадаємо, в Україні в лютому з'явиться вакцина від коронавірусу, і почнеться перший етап вакцинації. Буде створено 375 мобільних бригад, які будуть проводити щеплення.

Як писало РБК-Україна, введення паспортів вакцинації для мандрівників знаходиться на розгляді Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це питання розглянуть на засіданні надзвичайного комітету ВООЗ.