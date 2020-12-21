Сьогодні в Україні розпочинається виплата компенсацій ФОПам за карантин

В Україні відсьогодні, 21 грудня, починаються виплати компенсацій підприємцям за карантин. Певним видам підприємців передбачені виплати у 8 тисяч гривень.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Офісу президента.

Подати заявки для отримання виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу можна до 31 грудня.

"У Пенсійний фонд вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям", - сказав Шмигаль.

Як зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, щодня надходить по 40-50 тисяч заявок від ФОПів.

"Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку у зв'язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021, ще до кінця 2020-го", - додали в ОП.

Раніше РБК-Україна писало, що виплати ФОПам повинні здійснити до 8 січня.

Нагадаємо, в Україні ввели три програми виплат бізнесу, потерпілому з-за карантину. Однією з програм є виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам і ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.