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Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: далі буде ще більше

Новость на русском → Київ, Середа 04 листопада 2020 12:20
Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: далі буде ще більше Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Захворюваність на коронавірум COVID-19 у Києві пов'язана із ситуацією в цілому по країні. Найближчим часом захворюваність буде тільки зростати.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Держспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, стрибок захворюваності в Києві був прогнозованим.

"Далі буде ще більше. Цифри залежать від організаційних заходів. Сьогодні ми повинні дивитися не на виявлені та лабораторно підтверджені випадки, а на цифру випадків середньої тяжкості і кількість важких випадків. Сьогодні ці показники високі, але не такі критичні, як можна говорити", - зазначив Рубан.

Зазначимо, раніше стало відомо, що в Києві вперше виявили понад 800 нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, в цілому по Україні за минулу добу підтвердили 9 524 нових випадків - це черговий антирекорд, а з початку епідемії заразилися 420 617 українців.

До цього головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що ідея карантину вихідного дня в Україні ще обговорюється. Очікується, що по суботах і неділях дозволять працювати тільки продуктовим магазинам та аптекам.

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