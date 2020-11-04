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Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: дальше будет еще больше

Новина українською → Киев, Среда 04 ноября 2020 12:20
Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: дальше будет еще больше Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в Киеве связана с ситуацией в целом по стране. В ближайшее время заболеваемость будет только расти.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, скачок заболеваемости в Киеве был прогнозируемым.

"Дальше будет еще больше. Цифры зависят от организационных мер. Сегодня мы должны смотреть не на выявленные и лабораторно подтвержденные случаи, а на цифру случаев средней тяжести и количество тяжелых случаев. Сегодня эти показатели высокие, но не так критичны, как можно говорить", - отметил Рубан.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве впервые выявили более 800 новых случаев COVID-19.

Напомним, в целом по Украине за прошедшие сутки подтвердили 9 524 новых случаев - это очередной антирекорд, а с начала эпидемии заразились 420 617 украинцев.

До этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что идея карантина выходного дня в Украине еще обсуждается. Ожидается, что по субботам и воскресеньям разрешат работать только продуктовым магазинам и аптекам.

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