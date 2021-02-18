Росія за спрощеною схемою прийняла в громадянство 640 000 жителів Донбасу

Він уточнив, що це люди, які проживають на територіях, підконтрольних так званим Донецькій та Луганській "народним республікам".

"На сьогоднішній день - вже 639 тисяч осіб (отримали російські паспорти, - ред.)", - заявив Агарков.

Нагадаємо, за підрахунками української сторони, тільки примусова паспортизація на окупованому Донбасі торкнулася близько 300 000 громадян України. У той час як в Криму це число перевищує 2 млн.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков стверджує, що Україна як держава не має претензій до більшості людей в Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Київ розцінює їх як заручників, які намагаються вижити в окупації.