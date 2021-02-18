Росія за спрощеною схемою прийняла в громадянство 640 000 жителів Донбасу
Російська Федерація за спрощеною схемою надала своє громадянство майже 640 000 жителів українського Донбасу.
Про це заявив начальник Головного управління МВС Росії в Ростовській області Олег Агарков, передає "Інтерфакс".
"На сьогоднішній день - вже 639 тисяч осіб (отримали російські паспорти, - ред.)", - заявив Агарков.
Він уточнив, що це люди, які проживають на територіях, підконтрольних так званим Донецькій та Луганській "народним республікам".
Нагадаємо, за підрахунками української сторони, тільки примусова паспортизація на окупованому Донбасі торкнулася близько 300 000 громадян України. У той час як в Криму це число перевищує 2 млн.
Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков стверджує, що Україна як держава не має претензій до більшості людей в Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Київ розцінює їх як заручників, які намагаються вижити в окупації.