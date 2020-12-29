Близько 300 тисяч українців в ОРДЛО отримали паспорти РФ примусово, - Рєзніков

На окупованій території Донецької і Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України. В Криму це число перевищує 2 мільйони.

Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков.

За його словами, всі українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. При цьому дану проблему в Україні хочуть вирішити за допомогою законопроекту про державну політиці перехідного періоду, який зараз знаходиться на стадії розробки.

"Люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їх спосіб споживання там. Тому держава повинна знайти механізм, як з цими наслідками потім діяти", - сказав Рєзніков.

Міністр додав, що навіть після прийняття даного законопроекту, ніхто не буде пред'являти претензій тим громадянам, які отримали паспорти РФ.

"Друге, коли відбудеться деоккупація, у них буде право вільного вибору, що робити з тим паспортом. Задекларувати, що вони від нього відмовляються, визнають тільки українське громадянство", - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, влітку 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує отримання російського громадянства для жителів будь-якого району Луганської чи Донецької областей.

Також повідомлялося, що Україна планує передати в Міжнародний кримінальний суд докази примусової "паспортизації" жителів ОРДЛО для позову проти Росії.