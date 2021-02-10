RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія досі не подала заявку на реєстрацію "Супутника V", - регулятор ЄС

Автор: РБК-Україна

Європейський медичний регулятор (EMA) досі не отримав заявку на реєстрацію "Супутника V" - російської вакцини від COVID. Незважаючи на те, що російська сторона стверджує зворотне.

Про це йдеться в заяві EMA.

Популярні новини
У МОЗ назвали особливості нового адаптивного карантину 09 лютого 2021
"Стихія охопила Європу": Кличко показав як чистять сніг у Києві 09 лютого 2021
Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись 09 лютого 2021
Не біологічна зброя: що стало відомо про походження COVID-19 09 лютого 2021
У Києві горів дитсадок, евакуювали більше 100 дітей 09 лютого 2021
В Києві випало 35 см снігу 10 лютого 2021
У президентському рейтингу лідирують три кандидати: кого підтримують українці 09 лютого 2021
На в'їздах у Київ накопичилося 1400 фур. Ускладнено рух снігоприбиральної техніки 09 лютого 2021
В Україні через негоду без світла залишились 273 населених пунктів 09 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021

Повідомляється, що на сьогодні немає заявки ані на поступову експертизу вакцини Національного центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, ані на видачу реєстраційного посвідчення.

Російський центр тільки отримав наукові рекомендації від EMA щодо розробки вакцини від COVID, і EMA внесло "Супутник V" до списку ліків і вакцин, які отримали наукові рекомендації агентства.

Також повідомляється, що російський розробник зацікавлений у тому, щоб його вакцину було розглянуто для екстреного застосування. Офіційний дозвіл на продаж потім може бути видано в дуже короткі терміни. Однак екстрене застосування розглядається виключно для найбільш перспективних ліків і вакцин. Щоб "Супутник V" зміг пройти цю процедуру, треба згода комітету EMA з лікарських засобів та Цільової групи EMA за пандемії COVID-19.

"EMA буде оперативно інформувати громадськість про будь-які нові оцінки вакцини або ліків від COVID-19, - додали в агентстві.

Нагадаємо, ще в січні Росія заявила, що нібито подала заявку в ЄС на реєстрацію COVID-вакцини.

Також повідомлялося, що Єврокомісія при певних умовах може обговорити централізовану закупівлю російської вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяВакцина
Читайте також
ПАР відмовляється від COVID-вакцини AstraZeneca
Прогноз погоди