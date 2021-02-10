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Росія досі не подала заявку на реєстрацію "Супутника V", - регулятор ЄС

Новость на русском → Брюссель, Середа 10 лютого 2021 17:58
Росія досі не подала заявку на реєстрацію "Супутника V", - регулятор ЄС Фото: вакцина "Супутник V" (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейський медичний регулятор (EMA) досі не отримав заявку на реєстрацію "Супутника V" - російської вакцини від COVID. Незважаючи на те, що російська сторона стверджує зворотне.

Про це йдеться в заяві EMA.

Повідомляється, що на сьогодні немає заявки ані на поступову експертизу вакцини Національного центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, ані на видачу реєстраційного посвідчення.

Російський центр тільки отримав наукові рекомендації від EMA щодо розробки вакцини від COVID, і EMA внесло "Супутник V" до списку ліків і вакцин, які отримали наукові рекомендації агентства.

Також повідомляється, що російський розробник зацікавлений у тому, щоб його вакцину було розглянуто для екстреного застосування. Офіційний дозвіл на продаж потім може бути видано в дуже короткі терміни. Однак екстрене застосування розглядається виключно для найбільш перспективних ліків і вакцин. Щоб "Супутник V" зміг пройти цю процедуру, треба згода комітету EMA з лікарських засобів та Цільової групи EMA за пандемії COVID-19.

"EMA буде оперативно інформувати громадськість про будь-які нові оцінки вакцини або ліків від COVID-19, - додали в агентстві.

Нагадаємо, ще в січні Росія заявила, що нібито подала заявку в ЄС на реєстрацію COVID-вакцини.

Також повідомлялося, що Єврокомісія при певних умовах може обговорити централізовану закупівлю російської вакцини.

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