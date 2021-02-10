Россия до сих по не подала заявку на регистрацию "Спутника V", - регулятор ЕС

Европейский лекарственный регулятор (EMA) до сих пор не получил заявку на регистрацию "Спутника V" - российской вакцины от COVID . Несмотря на то, что российская сторона утверждает обратное.

Сообщается, что на сегодня нет заявки ни на постепенную экспертизу вакцины Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ни на выдачу регистрационного удостоверения.

Российский центр только получил научные рекомендации от EMA по разработке вакцины от COVID, и EMA внесло "Спутник V" в список лекарств и вакцин, которые получили научные рекомендации агентства.

Также сообщается, что российский разработчик заинтересован в том, чтобы его вакцина была рассмотрена для экстренного применения. Официальное разрешение на продажу затем может быть выдано в очень короткие сроки. Однако экстренное применение рассматривается исключительно для наиболее перспективных лекарств и вакцин. Чтобы "Спутник V" смог пройти эту процедуру, необходимо согласие комитета EMA по лекарственным средствам и Целевой группы EMA по пандемии COVID-19.

"EMA будет оперативно информировать общественность о любых новых оценках вакцин или лекарств от COVID-19, - добавили в агентстве.