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Росія повинна виконувати рішення, прийняті в рамках Нормандії і Мінська, - Кравчук

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 18:25
Росія повинна виконувати рішення, прийняті в рамках Нормандії і Мінська, - Кравчук Фото: Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Роман Тверденко

Росія повинна виконувати всі домовленості, узгоджені в рамках нормандського і мінського форматів. Це є ключовим чинником просування мирного процесу на Донбасі.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

На відео-конференції глав делегацій в ТКГ Кравчук висловив протест у зв'язку з інформацією, поширеною так званою "Народною міліцією ДНР" про отримання бойовиками дозволу на попереджувальний вогонь у бік українських позицій.

На думку Кравчука, такі заяви можуть говорити про загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню, що ставить під загрозу виконання мінських домовленостей.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у відновлення бізнес-відносин Євросоюзу з Російською Федерацією до відновлення територіальної цілісності України. Зеленський сподівається, що в кінці березня ЄС дасть потужний сигнал засудження російської агресії проти України.

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