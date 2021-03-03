Росія повинна виконувати рішення, прийняті в рамках Нормандії і Мінська, - Кравчук
Росія повинна виконувати всі домовленості, узгоджені в рамках нормандського і мінського форматів. Це є ключовим чинником просування мирного процесу на Донбасі.
На відео-конференції глав делегацій в ТКГ Кравчук висловив протест у зв'язку з інформацією, поширеною так званою "Народною міліцією ДНР" про отримання бойовиками дозволу на попереджувальний вогонь у бік українських позицій.
На думку Кравчука, такі заяви можуть говорити про загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню, що ставить під загрозу виконання мінських домовленостей.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.
Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у відновлення бізнес-відносин Євросоюзу з Російською Федерацією до відновлення територіальної цілісності України. Зеленський сподівається, що в кінці березня ЄС дасть потужний сигнал засудження російської агресії проти України.