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Россия должна выполнять решения, принятые в рамках Нормандии и Минска, - Кравчук

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 18:25
Россия должна выполнять решения, принятые в рамках Нормандии и Минска, - Кравчук Фото: Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Роман Тверденко

Россия должна выполнять все договоренности, согласованные в рамках нормандского и минского форматов. Это является ключевым фактором продвижения мирного процесса на Донбассе.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

На видео-конференции глав делегаций в ТКГ Кравчук выразил протест в связи с информацией, распространенной так называемой "Народной милицией ДНР" о получении боевиками разрешения на предупреждающий огонь в сторону украинских позиций.

По мнению Кравчука, такие заявления могут говорить об угрозе одностороннего выхода России из режима прекращения огня, что ставит под угрозу выполнение минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в восстановление бизнес-отношений Евросоюза с Российской Федерацией до восстановления территориальной целостности Украины. Зеленский ожидает, что в конце марта ЕС даст мощный сигнал осуждения российской агрессии против Украины.

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