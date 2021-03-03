Россия должна выполнять решения, принятые в рамках Нормандии и Минска, - Кравчук

Россия должна выполнять все договоренности, согласованные в рамках нормандского и минского форматов. Это является ключевым фактором продвижения мирного процесса на Донбассе.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

На видео-конференции глав делегаций в ТКГ Кравчук выразил протест в связи с информацией, распространенной так называемой "Народной милицией ДНР" о получении боевиками разрешения на предупреждающий огонь в сторону украинских позиций.

По мнению Кравчука, такие заявления могут говорить об угрозе одностороннего выхода России из режима прекращения огня, что ставит под угрозу выполнение минских договоренностей.