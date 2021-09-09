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Батьківський контроль. У МОЗ радять батькам стежити за вакцинацією вчителів

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 13:12
Батьківський контроль. У МОЗ радять батькам стежити за вакцинацією вчителів Фото: Ігор Кузін (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

У МОЗ радять батькам піднімати питання вакцинації серед вчителів на педагогічних радах. Це потрібно для того, щоб школи змогли працювати в "червоній зоні", де охоплення щеплень має становити не менше 80% педагогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Батьки повинні ініціювати розгляд цього питання (вакцинації вчителів, - ред.) на батьківських зборах або на педагогічних радах... батьки можуть проактивно ініціювати і трошки прискорювати ці речі", - заявив він.

За словами Кузіна, батьки є частиною педагогічної ради, вони входять туди, тому він радить їм піднімати питання вакцинації педагогів і постійно моніторити рівень охоплення персоналу навчального закладу.

"...Форсувати цей процес саме на педагогічних радах, тому що це керівний орган навчального закладу. Це, напевно, єдиний механізм, який можна проактивно використовувати", - додав Кузін.

Головний санлікар також зазначив, що по деяких регіонах батьки власним прикладом стимулюють вчителів вакцинуватися: вони приходять в школу і пояснюю вчителям користь, безпеку вакцин.

Крім того, для популяризації вакцинації Кузін пропонує батькам вести роз'яснювальну роботу, показувати власний приклад або ж вести персональні переговори з керівником навчального закладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у разі введення в Україні карантинних обмежень "червоного" рівня, школи зможуть працювати лише за умови вакцинації 80% вчителів.

За даними МОН, на даний момент у сфері освіти рівень вакцинації становить менше 60%.

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