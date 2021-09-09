Родительский контроль. В Минздраве советуют родителям следить за вакцинацией учителей

В Минздраве советуют родителям поднимать вопрос вакцинации среди учителей на педагогических советах. Это нужно для того, чтобы школы смогли работать при усилении карантинных ограничений, тогда охват прививок должен будет составлять не менее 80% педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина .

"Родители должны инициировать рассмотрение этого вопроса (вакцинации учителей, - ред.) на родительском собрании или на педагогических советах... родители могут проактивно инициировать и немножко ускорять эти вещи", - заявил он.

По словам Кузина, родители являются частью педагогического совета, они входят туда, поэтому он советует им поднимать вопрос вакцинации педагогов и постоянно мониторить уровень охвата персонала учебного заведения.

"...Форсировать этот процесс именно на педагогических советах, потому что это руководящий орган учебного заведения. Это, наверное, единственный механизм, который можно проактивно использовать", - добавил Кузин.

Главный санврач также отметил, что по некоторым регионам родители собственным примером стимулируют учителей вакцинироваться: они приходят в школу и объясняю учителям пользу, безопасность вакцин.

Кроме того, для популяризации вакцинации Кузин предлагает родителям вести разъяснительную работу, показывать собственный пример или же вести персональные переговоры с руководителем учебного заведения.