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Результат уже за 15 хвилин. Кому будуть робити швидкі тести на антиген до COVID

Новость на русском → Україна, Понеділок 11 січня 2021 12:52
Результат уже за 15 хвилин. Кому будуть робити швидкі тести на антиген до COVID Фото: тестування на коронавірус (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Національна служба здоров'я України визначила, кому будуть робити швидкі тести на антиген до коронавірусу. Його результат можна отримати вже через 15 хвилин після тестування.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ на своїй сторінці в Facebook.

Зазначено, що в стандарт первинної медичної допомоги додали скринінгове обстеження - тестування методом експрес-діагностики. Результат швидкого тесту на антиген можна отримати протягом 15 хвилин.

За даними НСЗУ, швидкі тести надходять у регіональні департаменти охорони здоров'я, які й будуть розподіляти потрібну їх кількість в установи охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу.

Швидкі тести на COVID-19 будуть проводити:

  • людям з підозрою на COVID-19;
  • людям з симптомами важкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;
  • пацієнтам, що підлягають плановій госпіталізації;
  • особам, які тісно контактували з хворим COVID-19 і тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, в кінці грудня в Україну прибула перша партія експрес-тестів на антиген до коронавірусу, яку закупило ДП "Медзакупівлі України". Перша партія складається з 225 тисяч експрес-тестів.

Як писало РБК-Україна, головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив, що Україна на початку 2021 року купить ще півмільйона тестів на антиген до коронавірусу.

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