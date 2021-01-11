Результат уже за 15 хвилин. Кому будуть робити швидкі тести на антиген до COVID

Національна служба здоров'я України визначила, кому будуть робити швидкі тести на антиген до коронавірусу. Його результат можна отримати вже через 15 хвилин після тестування.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ на своїй сторінці в Facebook.

Зазначено, що в стандарт первинної медичної допомоги додали скринінгове обстеження - тестування методом експрес-діагностики. Результат швидкого тесту на антиген можна отримати протягом 15 хвилин.

За даними НСЗУ, швидкі тести надходять у регіональні департаменти охорони здоров'я, які й будуть розподіляти потрібну їх кількість в установи охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу.

Швидкі тести на COVID-19 будуть проводити:

людям з підозрою на COVID-19;

людям з симптомами важкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;

пацієнтам, що підлягають плановій госпіталізації;

особам, які тісно контактували з хворим COVID-19 і тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, в кінці грудня в Україну прибула перша партія експрес-тестів на антиген до коронавірусу, яку закупило ДП "Медзакупівлі України". Перша партія складається з 225 тисяч експрес-тестів.

Як писало РБК-Україна, головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив, що Україна на початку 2021 року купить ще півмільйона тестів на антиген до коронавірусу.