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Результат уже за 15 минут. Кому будут делать быстрые тесты на антиген к COVID

Новина українською → Украина, Понедельник 11 января 2021 12:52
Результат уже за 15 минут. Кому будут делать быстрые тесты на антиген к COVID Фото: тестирование на коронавирус (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Национальная служба здоровья Украины определила, кому будут делать быстрые тесты на антиген к коронавирусу. Его результат можно получить уже через 15 минут после тестирования.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ на своей странице в Facebook.

Указано, что в стандарт первичной медицинской помощи добавлено скрининговое обследование - тестирование методом экспресс-диагностики. Результат быстрого теста на антиген можно получить в течение 15 минут.

По данным НСЗУ, быстрые тесты поступают в региональные департаменты здравоохранения, которые и будут распределять нужное их количество в учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медицинскую помощь.

Быстрые тесты на COVID-19 будут проводить:

  • людям с подозрением на COVID-19;
  • людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии;
  • пациентам, подлежащим плановой госпитализации;
  • лицам, тесно контактировавшим с больным COVID-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение коронавирусной болезни.

Напомним, в конце декабря в Украину прибыла первая партия экспресс-тестов на антиген к коронавирусу, которую закупило ГП "Медзакупки Украины". Первая партия состоит из 225 тысяч экспресс-тестов.

Как писало РБК-Украина, главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что Украина в начале 2021 года закупит еще полмиллиона тестов на антиген к коронавирусу.

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