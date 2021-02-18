Різке потепління йде в Україну: синоптики назвали дату

В Україні різко потепліє в цю неділю. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +9.

У суботу прогнозують незначне потепління в західних регіонах до +6 вдень, але ночі ще будуть холодні - до -11. В центрі країни також ще буде холодно, зокрема у Сумській області вночі буде -16-18.

Вже у неділю в Україну прийде потепління. На заході країни прогнозують сонячну погоду, вдень буде +2+9, а вночі -5+3. Зокрема, у Закарпатській області вдень буде +7+9 вдень.

У всіх інших областях буде хмарно, але тепло, у Сумській та Чернігівській області передають незначний сніг.

Температура повітря вдень на сході складе -1+1, а вночі -5-8. У південних регіонах вдень буде +2+5, а вночі -3+1. У центральних регіонах вдень прогнозують -2+3, а вночі -1-3.

У Київ також прийде потепління. Вдень буде +1+3, а вночі від до +2.