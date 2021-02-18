ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Резкое потепление идет в Украину: синоптики назвали дату

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 11:12
Резкое потепление идет в Украину: синоптики назвали дату Фото: зима (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине резко потеплеет в это воскресенье. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +9.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу прогнозируют незначительное потепление в западных регионах до +6 днем, но ночи еще будут холодные - до -11. В центре страны также еще будет холодно, в частности в Сумской области ночью будет -16-18.

Уже в воскресенье в Украину придет потепление. На западе страны прогнозируют солнечную погоду, днем будет +2+9, а ночью -5+3. В частности, в Закарпатской области днем будет +7+9 днем.

Резкое потепление идет в Украину: синоптики назвали дату

Во всех других областях будет облачно, но тепло, в Сумской и Черниговской области передают незначительный снег.

Температура воздуха днем на востоке составит -1+1, а ночью -5-8. В южных регионах днем будет +2+5, а ночью -3+1. В центральных регионах днем прогнозируют -2+3, а ночью -1-3.

В Киев также придет потепление. Днем будет +1+3, а ночью до +2.

Напомним, погода в Киеве 18 февраля ухудшилась, от самого утра идет снег.

Кроме того, сегодня прогнозируют на юго-западе, а также в центре Украины снег. Уже несколько недель в Украине снегопады и сильные морозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество потепление Погода
NEWS
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами