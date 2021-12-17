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Різке похолодання накриє Україну наступного тижня: точна дата

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 12:22
Різке похолодання накриє Україну наступного тижня: точна дата Фото: в Україні різко похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про різке похолодання в Україні. Воно прийде в країну 21 грудня.

Більш детальний прогноз повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Різке похолодання накриє Україну наступного тижня: точна дата

Попри те, що в цей день в Україні буде сонячна погода після тижнів туманів, температура повітря різко опуститься. Похолодання прийде 21 грудня.

До -13 градусів морозів буде у північних областях, тут найхолодніше. Від -5 до -8 очікується у західних областях. У центральних та східних регіонах буде від -6 до -10, а на півдні вдень -1-3, а вночі -5-7.

Опадів не буде.

Нагадаємо, в Карпатах оголошено штормове попередження, є загроза сходження лавин.

Зазначимо, синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні.

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