Різке похолодання накриє Україну наступного тижня: точна дата

Синоптики попередили про різке похолодання в Україні. Воно прийде в країну 21 грудня .

Попри те, що в цей день в Україні буде сонячна погода після тижнів туманів, температура повітря різко опуститься. Похолодання прийде 21 грудня.

До -13 градусів морозів буде у північних областях, тут найхолодніше. Від -5 до -8 очікується у західних областях. У центральних та східних регіонах буде від -6 до -10, а на півдні вдень -1-3, а вночі -5-7.

Опадів не буде.