Резкое похолодание накроет Украину на следующей неделе: точная дата
Фото: в Украине резко похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине. Оно придет в страну 21 декабря.
Более подробный прогноз сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Несмотря на то, что в этот день в Украине будет солнечная погода после недель туманов, температура воздуха резко опустится. Похолодание придет 21 декабря.
До -13 градусов морозов будет в северных областях, здесь холоднее всего. От -5 до -8 ожидается в западных областях. В центральных и восточных регионах будет от -6 до -10, а на юге днем -1-3, а ночью -5-7.
Осадков не будет.
Напомним, в Карпатах объявлено штормовое предупреждение, есть угроза схода лавин.
Отметим, синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.