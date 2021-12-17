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Резкое похолодание накроет Украину на следующей неделе: точная дата

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 12:22
Резкое похолодание накроет Украину на следующей неделе: точная дата Фото: в Украине резко похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине. Оно придет в страну 21 декабря.

Более подробный прогноз сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Резкое похолодание накроет Украину на следующей неделе: точная дата

Несмотря на то, что в этот день в Украине будет солнечная погода после недель туманов, температура воздуха резко опустится. Похолодание придет 21 декабря.

До -13 градусов морозов будет в северных областях, здесь холоднее всего. От -5 до -8 ожидается в западных областях. В центральных и восточных регионах будет от -6 до -10, а на юге днем -1-3, а ночью -5-7.

Осадков не будет.

Напомним, в Карпатах объявлено штормовое предупреждение, есть угроза схода лавин.

Отметим, синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.

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