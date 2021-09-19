Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Фото: в Україну йде похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні з наступного тижня сильно похолодає, в деяких регіонах температура повітря вдень опуститься до +6. Різке похолодання прийде 22 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
У наступну середу сильне похолодання прийде у всі області України. Дощі прогнозують у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +6+13, а вночі +3+5,
- на півночі вдень +6+9, а вночі +3+5,
- у центрі вдень +7+9, а вночі +3+5,
- на сході вдень +8+13, а вночі +3+8,
- на півдні вдень +9+15, а вночі 4+9.
Така погода буде триматись і 23 вересня.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували, яка буде погода у неділю.
Зазначимо, в Україні значно погіршилась погода. В результаті негоди залишились без світла 32 населених пункти.