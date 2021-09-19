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Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату

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Київ, Неділя 19 вересня 2021 11:55
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні з наступного тижня сильно похолодає, в деяких регіонах температура повітря вдень опуститься до +6. Різке похолодання прийде 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

У наступну середу сильне похолодання прийде у всі області України. Дощі прогнозують у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +6+13, а вночі +3+5,
  • на півночі вдень +6+9, а вночі +3+5,
  • у центрі вдень +7+9, а вночі +3+5,
  • на сході вдень +8+13, а вночі +3+8,
  • на півдні вдень +9+15, а вночі 4+9.

Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату

Така погода буде триматись і 23 вересня.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, яка буде погода у неділю.

Зазначимо, в Україні значно погіршилась погода. В результаті негоди залишились без світла 32 населених пункти.

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