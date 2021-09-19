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Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату

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Киев, Воскресенье 19 сентября 2021 11:55
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине со следующей недели сильно похолодает, в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +6. Резкое похолодание придет 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В следующую среду сильное похолодание придет во все области Украины. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +6+13, а ночью +3+5,
  • на севере днем +6+9, а ночью +3+5,
  • в центре днем +7+9, а ночью +3+5,
  • на востоке днем +8+13, а ночью +3+8,
  • на юге днем +9+15, а ночью 4+9.

Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату

Такая погода будет держаться и 23 сентября.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какая будет погода в воскресенье.

Отметим, в Украине значительно ухудшилась погода. В результате непогоды остались без света 32 населенных пункта.

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