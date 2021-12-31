RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Різкі перепади температури. Якою буде погода на вихідні: прогноз

Автор: Анастасія Рокитна

На початку 2022 року в Україні потеплішає, підніметься температура повітря. Синоптики дали прогноз погоди на 1-3 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз на суботу

1 січня майже у всіх областях буде дощ. Тільки у східних регіонах буде сніг з дощем. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +5+7, а вночі +3+6,
  • на півночі вдень +1+3, а вночі -1-3,
  • на сході вдень +1+3, а вночі -1-5,
  • на півдні вдень +3+8, а вночі +1+4,
  • у центрі вдень +3+8, а вночі +1+3.

Прогноз на неділю

2 січня у всіх регіонах буде сонячно, температура продовжуватиме триматись "плюсовою":

  • на заході вдень -1+5, а вночі -1-6,
  • на півночі вдень -1+1, а вночі -4-6,
  • на сході вдень -1+1, а вночі -1+1,
  • на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,
  • у центрі вдень -1+2, а вночі -1-4.

Прогноз на понеділок

3 січня погода погіршиться, передають снігопади у центральних та східних областях, а також дощі - на заході. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +2+5, а вночі -1-7,
  • на півночі вдень -1-4, а вночі -6-10,
  • на сході вдень -2-5, а вночі -10-12,
  • на півдні вдень +1+3, а вночі -4-7,
  • у центрі вдень +2-1, а вночі -4-11.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні