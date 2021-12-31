Різкі перепади температури. Якою буде погода на вихідні: прогноз

Прогноз на суботу

1 січня майже у всіх областях буде дощ. Тільки у східних регіонах буде сніг з дощем. Температура повітря складе:

на заході вдень +5+7, а вночі +3+6,

на півночі вдень +1+3, а вночі -1-3,

на сході вдень +1+3, а вночі -1-5,

на півдні вдень +3+8, а вночі +1+4,

у центрі вдень +3+8, а вночі +1+3.

Прогноз на неділю

2 січня у всіх регіонах буде сонячно, температура продовжуватиме триматись "плюсовою":

на заході вдень -1+5, а вночі -1-6,

на півночі вдень -1+1, а вночі -4-6,

на сході вдень -1+1, а вночі -1+1,

на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,

у центрі вдень -1+2, а вночі -1-4.

Прогноз на понеділок

3 січня погода погіршиться, передають снігопади у центральних та східних областях, а також дощі - на заході. Температура повітря складе: