Різкі перепади температури. Якою буде погода на вихідні: прогноз
На початку 2022 року в Україні потеплішає, підніметься температура повітря. Синоптики дали прогноз погоди на 1-3 січня.
Прогноз на суботу
1 січня майже у всіх областях буде дощ. Тільки у східних регіонах буде сніг з дощем. Температура повітря складе:
- на заході вдень +5+7, а вночі +3+6,
- на півночі вдень +1+3, а вночі -1-3,
- на сході вдень +1+3, а вночі -1-5,
- на півдні вдень +3+8, а вночі +1+4,
- у центрі вдень +3+8, а вночі +1+3.
Прогноз на неділю
2 січня у всіх регіонах буде сонячно, температура продовжуватиме триматись "плюсовою":
- на заході вдень -1+5, а вночі -1-6,
- на півночі вдень -1+1, а вночі -4-6,
- на сході вдень -1+1, а вночі -1+1,
- на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,
- у центрі вдень -1+2, а вночі -1-4.
Прогноз на понеділок
3 січня погода погіршиться, передають снігопади у центральних та східних областях, а також дощі - на заході. Температура повітря складе:
- на заході вдень +2+5, а вночі -1-7,
- на півночі вдень -1-4, а вночі -6-10,
- на сході вдень -2-5, а вночі -10-12,
- на півдні вдень +1+3, а вночі -4-7,
- у центрі вдень +2-1, а вночі -4-11.