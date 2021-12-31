ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Різкі перепади температури. Якою буде погода на вихідні: прогноз

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 14:51
Різкі перепади температури. Якою буде погода на вихідні: прогноз Фото: в Україні потеплішає на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На початку 2022 року в Україні потеплішає, підніметься температура повітря. Синоптики дали прогноз погоди на 1-3 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз на суботу

1 січня майже у всіх областях буде дощ. Тільки у східних регіонах буде сніг з дощем. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +5+7, а вночі +3+6,
  • на півночі вдень +1+3, а вночі -1-3,
  • на сході вдень +1+3, а вночі -1-5,
  • на півдні вдень +3+8, а вночі +1+4,
  • у центрі вдень +3+8, а вночі +1+3.

Різкі перепади температури. Якою буде погода на вихідні: прогноз

Прогноз на неділю

2 січня у всіх регіонах буде сонячно, температура продовжуватиме триматись "плюсовою":

  • на заході вдень -1+5, а вночі -1-6,
  • на півночі вдень -1+1, а вночі -4-6,
  • на сході вдень -1+1, а вночі -1+1,
  • на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,
  • у центрі вдень -1+2, а вночі -1-4.

Різкі перепади температури. Якою буде погода на вихідні: прогноз

Прогноз на понеділок

3 січня погода погіршиться, передають снігопади у центральних та східних областях, а також дощі - на заході. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +2+5, а вночі -1-7,
  • на півночі вдень -1-4, а вночі -6-10,
  • на сході вдень -2-5, а вночі -10-12,
  • на півдні вдень +1+3, а вночі -4-7,
  • у центрі вдень +2-1, а вночі -4-11.

Різкі перепади температури. Якою буде погода на вихідні: прогноз

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році