Резкие перепады температуры. Какой будет погода на выходные: прогноз
Фото: в Украине потеплеет на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
В начале 2022 года в Украине потеплеет, поднимется температура воздуха. Синоптики дали прогноз погоды на 1-3 января.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз на субботу
1 января почти во всех областях будет дождь. Только в восточных регионах будет снег с дождем. Температура воздуха составит:
- на западе днем + 5 + 7, а ночью + 3 + 6,
- на севере днем + 1 + 3, а ночью-1-3,
- на востоке днем + 1 + 3, а ночью-1-5,
- на юге днем +3+8, а ночью +1+4,
- в центре днем +3+8, а ночью +1+3.
Прогноз на воскресенье
2 января во всех регионах будет солнечно, температура будет держаться "плюсовой":
- на западе днем -1 + 5, а ночью-1-6,
- на севере днем -1 + 1, а ночью-4-6,
- на востоке днем -1+1, а ночью -1+1,
- на юге днем +1+3, а ночью -1+1,
- в центре днем -1+2, а ночью -1-4.
Прогноз на понедельник
3 января погода ухудшится, передают снегопады в центральных и восточных областях, а также дожди - на западе. Температура воздуха составит:
- на западе днем + 2 + 5, а ночью-1-7,
- на севере днем -1-4, а ночью -6-10,
- на востоке днем -2-5, а ночью -10-12,
- на юге днем + 1 + 3, а ночью-4-7,
- в центре днем +2-1, а ночью -4-11.