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Резкие перепады температуры. Какой будет погода на выходные: прогноз

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 14:51
Резкие перепады температуры. Какой будет погода на выходные: прогноз Фото: в Украине потеплеет на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В начале 2022 года в Украине потеплеет, поднимется температура воздуха. Синоптики дали прогноз погоды на 1-3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз на субботу

1 января почти во всех областях будет дождь. Только в восточных регионах будет снег с дождем. Температура воздуха составит:

  • на западе днем + 5 + 7, а ночью + 3 + 6,
  • на севере днем + 1 + 3, а ночью-1-3,
  • на востоке днем + 1 + 3, а ночью-1-5,
  • на юге днем +3+8, а ночью +1+4,
  • в центре днем +3+8, а ночью +1+3.

Резкие перепады температуры. Какой будет погода на выходные: прогноз

Прогноз на воскресенье

2 января во всех регионах будет солнечно, температура будет держаться "плюсовой":

  • на западе днем -1 + 5, а ночью-1-6,
  • на севере днем -1 + 1, а ночью-4-6,
  • на востоке днем -1+1, а ночью -1+1,
  • на юге днем +1+3, а ночью -1+1,
  • в центре днем -1+2, а ночью -1-4.

Резкие перепады температуры. Какой будет погода на выходные: прогноз

Прогноз на понедельник

3 января погода ухудшится, передают снегопады в центральных и восточных областях, а также дожди - на западе. Температура воздуха составит:

  • на западе днем + 2 + 5, а ночью-1-7,
  • на севере днем -1-4, а ночью -6-10,
  • на востоке днем -2-5, а ночью -10-12,
  • на юге днем + 1 + 3, а ночью-4-7,
  • в центре днем +2-1, а ночью -4-11.

Резкие перепады температуры. Какой будет погода на выходные: прогноз

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