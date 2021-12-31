Резкие перепады температуры. Какой будет погода на выходные: прогноз

В начале 2022 года в Украине потеплеет, поднимется температура воздуха. Синоптики дали прогноз погоды на 1-3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз на субботу

1 января почти во всех областях будет дождь. Только в восточных регионах будет снег с дождем. Температура воздуха составит:

на западе днем + 5 + 7, а ночью + 3 + 6,

на севере днем + 1 + 3, а ночью-1-3,

на востоке днем + 1 + 3, а ночью-1-5,

на юге днем +3+8, а ночью +1+4,

в центре днем +3+8, а ночью +1+3.

Прогноз на воскресенье

2 января во всех регионах будет солнечно, температура будет держаться "плюсовой":

на западе днем -1 + 5, а ночью-1-6,

на севере днем -1 + 1, а ночью-4-6,

на востоке днем -1+1, а ночью -1+1,

на юге днем +1+3, а ночью -1+1,

в центре днем -1+2, а ночью -1-4.

Прогноз на понедельник

3 января погода ухудшится, передают снегопады в центральных и восточных областях, а также дожди - на западе. Температура воздуха составит: