Різкі перепади температури та до +15: прогноз погоди на вихідні
Завтра в Україні значно потеплішає, в західних регіонах температура повітря підніметься до +15. Втім, до кінця тижня погода погіршиться, буде сніг з дощем.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
Прогноз на 26 лютого
У п'ятницю в Україну прийде суттєве потепління. У західних областях вдень буде +9+15, а вночі -1+3, на півночі та в центрі вдень буде +5+11, а вночі від 0 до +2. На сході буде +5+8, а вночі -1+2. У південних регіонах передають +10+14 вдень та -1+3 вночі.
Прогноз на 27 лютого
У суботу в країні будуть дощі, а у Луганській області - сніг з дощем. На сході вдень буде +2+5, а вночі -1+2. У північних та центральних областях вдень буде +2+6, а вночі +1+5. На заході країни передають вдень +3+8, а вночі +3+5. Південь буде теплим.
Прогноз на 28 лютого
У неділю буде сонячно, але прохолодно. Вдень на заході передають +2+7, а вночі -1+2. На півночі та в центрі країни вдень буде -1+4, а вночі -1+1. На сході країни вдень буде +2+4, а вночі -1+1. У південних областях буде вдень +3+5, а вночі +1+3.
Нагадаємо, сьогодні на всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень у деяких західних областях підніметься до +16 тепла, однак на сході все ще можливі заморозки.
Зазначимо, погода в Україні принесе сильне потепління. Місцями температура підвищиться до +15 градусів, буде сонячно і малоооблачно.