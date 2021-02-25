ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Різкі перепади температури та до +15: прогноз погоди на вихідні

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 12:30
Різкі перепади температури та до +15: прогноз погоди на вихідні Фото: зима (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Завтра в Україні значно потеплішає, в західних регіонах температура повітря підніметься до +15. Втім, до кінця тижня погода погіршиться, буде сніг з дощем.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на 26 лютого

У п'ятницю в Україну прийде суттєве потепління. У західних областях вдень буде +9+15, а вночі -1+3, на півночі та в центрі вдень буде +5+11, а вночі від 0 до +2. На сході буде +5+8, а вночі -1+2. У південних регіонах передають +10+14 вдень та -1+3 вночі.

Різкі перепади температури та до +15: прогноз погоди на вихідні

Прогноз на 27 лютого

У суботу в країні будуть дощі, а у Луганській області - сніг з дощем. На сході вдень буде +2+5, а вночі -1+2. У північних та центральних областях вдень буде +2+6, а вночі +1+5. На заході країни передають вдень +3+8, а вночі +3+5. Південь буде теплим.

Різкі перепади температури та до +15: прогноз погоди на вихідні

Прогноз на 28 лютого

У неділю буде сонячно, але прохолодно. Вдень на заході передають +2+7, а вночі -1+2. На півночі та в центрі країни вдень буде -1+4, а вночі -1+1. На сході країни вдень буде +2+4, а вночі -1+1. У південних областях буде вдень +3+5, а вночі +1+3.Різкі перепади температури та до +15: прогноз погоди на вихідні

Нагадаємо, сьогодні на всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень у деяких західних областях підніметься до +16 тепла, однак на сході все ще можливі заморозки.

Зазначимо, погода в Україні принесе сильне потепління. Місцями температура підвищиться до +15 градусів, буде сонячно і малоооблачно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Погода температура
NEWS
Шарія оголосили в розшук
Шарія оголосили в розшук
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"