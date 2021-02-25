Резкие перепады температуры и до +15: прогноз погоды на выходные

Завтра в Украине значительно потеплеет, в западных регионах температура воздуха поднимется до +15. Однако, к концу недели погода ухудшится, будет снег с дождем.

Прогноз на 26 февраля

В пятницу в Украину придет существенное потепление. В западных областях днем будет +9+15, а ночью -1+3, на севере и в центре днем будет +5+11, а ночью от 0 до +2. На востоке будет +5+8, а ночью -1+2. В южных регионах передают +10+14 днем и -1+3 ночью.

Прогноз на 27 февраля

В субботу в стране будут дожди, а в Луганской области - снег с дождем. На востоке днем будет +2+5, а ночью -1+2. В северных и центральных областях днем будет +2+6, а ночью +1+5. На западе страны передают днем +3+8, а ночью +3+5. Юг будет теплым.

Прогноз на 28 февраля

В воскресенье будет солнечно, но прохладно. Днем на западе передают +2+7, а ночью -1+2. На севере и в центре страны днем будет -1+4, а ночью -1+1. На востоке страны днем будет +2+4, а ночью -1+1. В южных областях днем будет +3+5, а ночью +1+3.