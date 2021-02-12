Регулятор вперше позбавив ліцензії постачальника газу: зловживав на ринку

Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вперше в Україні скасувала ліцензію постачальнику газу. Ліцензію відібрали через зловживання на ринку природного газу.

Рішення про позбавлення ліцензії постачальника газу, переважна більшість споживачів якого перебуває в Мелітополі, ухвалили на сьогоднішньому засіданні регулятора. Скасування ліцензії пояснили системними порушеннями ліцензіатом вимог законодавства та умов постачання газу.

"За результатами позапланової перевірки було встановлено, що ліцензіат без отримання заяв на приєднання до договору постачання природного газу включав до свого реєстру побутових споживачів, оператором газорозподільних систем яких є інший постачальник газу", - розповіли в регуляторі.

Споживачі, які до 1 березня 2021 року не встигнуть обрати нового газопостачальника, будуть автоматично переведені до "Нафтогазу", який є постачальником "останньої надії".