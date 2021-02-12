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Регулятор впервые лишил лицензии поставщика газа: злоупотреблял на рынке

Новина українською → Мелитополь, Пятница 12 февраля 2021 18:01
Регулятор впервые лишил лицензии поставщика газа: злоупотреблял на рынке Фото: газ (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) впервые в Украине отменила лицензию поставщику газа. Лицензию отобрали из-за злоупотреблений на рынке природного газа.

Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии.

Решение о лишении лицензии поставщика газа, подавляющее большинство потребителей которого находится в Мелитополе, приняли на сегодняшнем заседании регулятора. Отмену лицензии объяснили системными нарушениями лицензиатом требований и условий поставок газа.

"По результатам внеплановой проверки было установлено, что лицензиат без получения заявлений на присоединение к договору поставки природного газа включал в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых является другой поставщик газа", - рассказали в регуляторе.

Потребители, которые до 1 марта 2021 года не успеют избрать нового поставщика газа, будут автоматически переведены к "Нафтогазу", который является поставщиком "последней надежды".

Напомним, около 30 газоснабжающих компаний снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом.

Добавим, РБК-Украина рассказывало, как сменить поставщика газа.

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