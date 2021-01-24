"Розвантажили медичну систему": Степанов оцінив ефект жорсткого карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав про вихід з жорсткого карантину 25 січня. І підкреслив, що посилені заходи були ефективними.

Про це голова МОЗ розповів у Facebook.

Він зазначив, що завдяки заходам та їх дотриманню вдалося знизити показник госпіталізованих з коронавірусом в порівнянні з початком грудня 2020 року.

"Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію і розвантажити нашу медичну систему і медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то сьогодні цифра становить 18 651 людина", - написав Степанов.

Вранці повідомлялося, що в Україні за минулу добу зафіксували 3915 нових випадків коронавірусу. Серед хворих 117 дітей та 111 медпрацівник.

Вже завтра, 25 січня карантин в Україні буде пом'якшено. Після завершення локдауну по всій країні почнуть діяти обмеження "помаранчевої" зони. Які заборони скасовуються з понеділка, нові правила карантину і список обмежень - у матеріалі РБК-Україна.