У Раді сумніваються у реєстрації вакцини "Супутник V" в Україні

У Верховній раді сумніваються у реєстрації російської вакцини "Супутник V" в Україні. Голова комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький заявив, що йому поки нічого невідомо про таку заявку.

Про це парламентар розповів у коментарі РБК-Україна.

"Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка немає кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою: США, країн ЄС, Швейцарії, Японії", - прокоментував Радуцький.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я та Державний експертний центр з заявою ще 30 грудня.

Як писало РБК-Україна, 8 грудня голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявляв, що виробництво "Супутника" можуть налагодити на потужностях "Біоліку". Однак у фармкомпанії тоді спростували підписання відповідних контрактів та отримання трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V".

Так, 21 грудня у Казахстані почали виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". На базі Карагандинського фармацевтичного комплексу поетапно вироблять 2 млн доз.