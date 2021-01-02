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У Раді сумніваються у реєстрації вакцини "Супутник V" в Україні

Новость на русском → Україна, Субота 02 січня 2021 13:02
У Раді сумніваються у реєстрації вакцини "Супутник V" в Україні Фото: Михайло Радуцький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У Верховній раді сумніваються у реєстрації російської вакцини "Супутник V" в Україні. Голова комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький заявив, що йому поки нічого невідомо про таку заявку.

Про це парламентар розповів у коментарі РБК-Україна.

"Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка немає кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою: США, країн ЄС, Швейцарії, Японії", - прокоментував Радуцький.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я та Державний експертний центр з заявою ще 30 грудня.

Як писало РБК-Україна, 8 грудня голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявляв, що виробництво "Супутника" можуть налагодити на потужностях "Біоліку". Однак у фармкомпанії тоді спростували підписання відповідних контрактів та отримання трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V".

Так, 21 грудня у Казахстані почали виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". На базі Карагандинського фармацевтичного комплексу поетапно вироблять 2 млн доз.

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