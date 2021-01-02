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В Раде сомневаются в регистрации вакцины "Спутник V" в Украине

Новина українською → Украина, Суббота 02 января 2021 13:02
В Раде сомневаются в регистрации вакцины "Спутник V" в Украине Фото: Михаил Радуцкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Верховной раде сомневаются в регистрации российской вакцины "Спутник V" в Украине. Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ему пока ничего неизвестно о такой заявке.

Об этом парламентарий рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", - прокомментировал Радуцкий.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с заявлением еще 30 декабря.

Как писало РБК-Украина, 8 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолека". Однако в фармкомпании тогда опровергли подписание соответствующих контрактов и получение трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V".

Так, 21 декабря в Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На базе Карагандинского фармацевтического комплекса поэтапно произведут 2 млн доз.

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