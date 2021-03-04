Рада зробила крок до протидії сексизму в рекламі

"За" проголосували 266 парламентаріїв.

Зараз закон не містить прямої норми, яка забороняє використовувати сексистські зображення або висловлювання в оголошеннях.

Документ дає визначення дискримінаційній рекламі та дискримінаційній рекламі за ознакою статі.

Визначено, що остання - це реклама, яка містить твердження та/або зображення про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншого виду перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини; принижує гідність людини за ознакою статі.

Така реклама також демонструє насильство за ознакою статі; містить зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

Новий закон визначає, що дискримінаційна реклама забороняється. Відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець.

У документі також прописані штрафи за дискримінаційну рекламу.