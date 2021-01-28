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Рада рекомендує Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт

Автор: Юлія Струк

Верховна рада прийняла за основу і в цілому проект постанови про захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Йдеться про проект постанови №4650.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 337 нардепів.

Цим документом Рада надала Кабінету міністрів ряд рекомендацій, а саме:

  • встановити спеціальний тариф на електроенергію за споживання до 100 кВт в місяць.
  • ввести державне регулювання тарифів на теплову енергію, постачання гарячої води, електроенергії та природного газу;
  • встановити окремий тариф на електроенергію для будинків за споживання до 3000 кВт/год на місяць (включно).

Також передбачено удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів і розглянути можливість компенсації витрат, понесених споживачами, які проживають в будинках, за обсяг спожитої електроенергії до 3000 кВт/год на місяць (включно).

Крім того, уряду рекомендують встановити пільги на електроенергію населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, та дитячим будинкам сімейного типу.

КМУ зобов'язали у місячний строк подати Раді пропозиції щодо змін до бюджету-2021 для збільшення видатків за бюджетною програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі".

Кабмін також має подати ВР пропозиції щодо змін до законодавства для завершення опалювального сезону 2020-2021 рр. на основі системи надання ЖК послуг населенню, яка діяла до 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував парламенту схвалити цю постанову.

Як писало РБК-Україна, вчора Кабмін схвалив виплати компенсацій частини побутових споживачів через підвищення тарифів на електроенергію. На це виділили 1,4 млрд гривень

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