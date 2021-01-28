Рада рекомендує Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт

Верховна рада прийняла за основу і в цілому проект постанови про захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Йдеться про проект постанови №4650.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 337 нардепів.
Цим документом Рада надала Кабінету міністрів ряд рекомендацій, а саме:
Також передбачено удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів і розглянути можливість компенсації витрат, понесених споживачами, які проживають в будинках, за обсяг спожитої електроенергії до 3000 кВт/год на місяць (включно).
Крім того, уряду рекомендують встановити пільги на електроенергію населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, та дитячим будинкам сімейного типу.
КМУ зобов'язали у місячний строк подати Раді пропозиції щодо змін до бюджету-2021 для збільшення видатків за бюджетною програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі".
Кабмін також має подати ВР пропозиції щодо змін до законодавства для завершення опалювального сезону 2020-2021 рр. на основі системи надання ЖК послуг населенню, яка діяла до 1 січня 2021 року.
Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував парламенту схвалити цю постанову.
Як писало РБК-Україна, вчора Кабмін схвалив виплати компенсацій частини побутових споживачів через підвищення тарифів на електроенергію. На це виділили 1,4 млрд гривень