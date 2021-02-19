Рада передумала штрафувати за випалювання трави і підпали лісів

Верховна рада не стала вводити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів. Відповідний законопроект №3526 парламентарії прийняли в другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Редакція документа до першого читання передбачала зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення. Штрафувати пропонували за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, в тому числі в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відводу, берегових смугах водних шляхів.

Карати адмінстягненнями хотіли також за випалювання торфовищ і порушення вимог пожежної безпеки в зоні відчуження.

Штрафи планували встановити на рівні від 3060 до 30600 гривень.

Однак до другого читання з документа прибрали всі штрафи.

Тепер цей закон лише забороняє випалювання сухої рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Відповідальність за порушення заборони в цьому документі не прописана.