ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада передумала штрафовать за выжигание травы и поджоги лесов

Новина українською → Украина, Пятница 19 февраля 2021 13:43
Рада передумала штрафовать за выжигание травы и поджоги лесов Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада не стала вводить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. Соответствующий законопроект №3526 парламентарии приняли во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Редакция документа к первому чтению предусматривала изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафовать предлагали за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей.

Наказывать админвзысканиями хотели также за выжигание торфяников и нарушение требований пожарной безопасности в зоне отчуждения.

Штрафы планировали установить на уровне от 3060 до 30600 гривен.

Однако ко второму чтению из документа убрали все штрафы.

Теперь этот закон лишь запрещает выжигание сухой растительности или ее остатков без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Ответственность за нарушение запрета в этом документе не прописана.

Напомним, в начале сентября Рада приняла этот закон в первом чтении за основу.

Как писало РБК-Украина, в конце мая 2020 года Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах, который должен дополнить закон о борьбе со сжиганием сухостоя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество поджог штраф Верховная Рада
NEWS
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ