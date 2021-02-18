Рада схвалила за основу новий закон про розмитнення "євроблях": що він пропонує

"За" проголосували 259 парламентаріїв.

Йдеться про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Таким чином він охоплює всі ввезені до початку 2021 року "євробляхи".

При цьому розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро2".

Документ пропонує протягом 180 днів з моменту набрання ним чинності розмитнювати автомобілі за такою формулою:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе

У цій формулі ставка базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.

Vе - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. сантиметрах на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. сантиметрів (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів (включно);

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 3001 куб. сантиметрів до 4000 куб. сантиметрів (включно);

0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів (включно);

0,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна понад 5000 куб. сантиметрів.

Крім того, у цій формулі Fе - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу.